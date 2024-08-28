Серия терактов предотвращена в Ингушетии, задержаны 6 человек с бомбами для подрыва церкви

Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить серию терактов в Ингушетии. В итоге были задержаны шесть местных жителей, которые собирались устроить нападение на церковь в городе Сунжа. Кроме того, они планировали несколько диверсий против правоохранительных органов. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Выявить и задержать шестерых злоумышленников удалось сотрудникам ФСБ в городе Назрань и селе Кантышево. Все они являются гражданами России, а также участниками запрещённой на территории страны международной террористической организации. Они собирались совершить несколько диверсионно-террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также религиозных объектов.

У задержанных террористов найдено самодельное взрывное устройство и оружие. Они во всём признались. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору), ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).