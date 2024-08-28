Серия терактов предотвращена в Ингушетии, задержаны 6 человек с бомбами для подрыва церкви
ФСБ предотвратила серию терактов в Ингушетии, задержаны шестеро местных жителей
Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить серию терактов в Ингушетии. В итоге были задержаны шесть местных жителей, которые собирались устроить нападение на церковь в городе Сунжа. Кроме того, они планировали несколько диверсий против правоохранительных органов. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Выявить и задержать шестерых злоумышленников удалось сотрудникам ФСБ в городе Назрань и селе Кантышево. Все они являются гражданами России, а также участниками запрещённой на территории страны международной террористической организации. Они собирались совершить несколько диверсионно-террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также религиозных объектов.
У задержанных террористов найдено самодельное взрывное устройство и оружие. Они во всём признались. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору), ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Ранее ФСБ задержала иностранца, планировавшего теракт на автовокзале в Ессентуках. Гражданин одной из стран Центральной Азии купил детали, химические вещества и поражающие элементы для изготовления взрывного устройства, которые припрятал в гараже.
ФСБ России