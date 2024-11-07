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Регион
7 ноября, 13:15

В Пушкино задержали двух неадекватов, стрелявших из «калаша» из окна многоэтажки

В Пушкино полиция задержала двух мужчин за стрельбу из окна дома из автомата

В Пушкино полицейские задержали двух мужчин, нарушивших общественный порядок. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В Пушкино полиция задержала двух мужчин за стрельбу из окна дома из автомата. Видео © ГУ МВД России по Московской области

По ее словам, в дежурную часть УМВД России «Пушкинское» поступило сообщение о стрельбе из окна одного из многоквартирных домов на улице Просвещения. Прибывшие на место происшествия полицейские и сотрудники Росгвардии задержали в квартире, откуда велась стрельба, двух 37-летних мужчин с признаками алкогольного опьянения.

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили предмет, напоминающий охолощенный автомат Калашникова, а также девять гильз, которые были отправлены на баллистическую экспертизу.

«По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ», — сообщила Петрова.

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Обложка ©

ГУ МВД России по Московской области

Марина Фещенко
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