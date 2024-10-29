Жители Красногорска сообщили о стрельбе в ЖК «Изумрудные холмы»

Недавно драка со стрельбой произошла в Пушкино. По предварительной информации, повздорили несколько человек. Один из них достал оружие и выстрелил. Посетители от громкого звука в панике начали покидать парк. Life.ru удалось выяснить, что одна девочка постоянно буллила в Сети другую и подключала к этому делу своих друзей. За школьницу решили вступиться пацаны, агрессорша тоже позвала своих «кентов» и поэтому всё так произошло. Информации о пострадавших нет.