Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 21:18

Жители Красногорска сообщили о стрельбе в ЖК «Изумрудные холмы»

SHOT: Во дворе красногорского ЖК «Изумрудные холмы» произошла стрельба

Жители Красногорска Московской области сообщили о стрельбе в районе ЖК «Изумрудные холмы». Как рассказали SHOT очевидцы, они слышали около пяти выстрелов.

Жители Красногорска сообщили о стрельбе в районе ЖК «Изумрудные холмы». Видео © Telegram / SHOT

По предварительным данным, одна толпа молодых людей пыталась убежать от другой, которая открыла огонь. На месте работают экстренные службы.

Очевидцы раскрыли подробности массовой драки со стрельбой в Пушкино
Очевидцы раскрыли подробности массовой драки со стрельбой в Пушкино

Недавно драка со стрельбой произошла в Пушкино. По предварительной информации, повздорили несколько человек. Один из них достал оружие и выстрелил. Посетители от громкого звука в панике начали покидать парк. Life.ru удалось выяснить, что одна девочка постоянно буллила в Сети другую и подключала к этому делу своих друзей. За школьницу решили вступиться пацаны, агрессорша тоже позвала своих «кентов» и поэтому всё так произошло. Информации о пострадавших нет.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
  • Новости
  • Только на Life
  • Криминал
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar