Очевидцы раскрыли подробности массовой драки со стрельбой в Пушкино

По словам свидетелей происшествия, конфликт быстро перерос в драку, а затем открылась стрельба. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале рассказала, что видео с места ЧП она отправила прямиком в полицию.

Напомним, что драка со стрельбой случилась в Пушкино вечером 26 октября. По предварительной информации, повздорили несколько человек. Один из них достал оружие и выстрелил. Посетители от громкого звука в панике начали покидать парк. Life.ru удалось выяснить, что одна девочка постоянно буллила в Сети другую и подключала к этому делу своих друзей. За школьницу решили вступиться пацаны, агрессорша тоже позвала своих «кентов» и поэтому всё так произошло. Информации о пострадавших нет.