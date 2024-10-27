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27 октября, 10:57

Очевидцы раскрыли подробности массовой драки со стрельбой в Пушкино

Массовая драка со стрельбой в центральном парке подмосковного Пушкино произошла из-за девочки. Об этом 360.ru сообщили очевидцы.

По словам свидетелей происшествия, конфликт быстро перерос в драку, а затем открылась стрельба. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале рассказала, что видео с места ЧП она отправила прямиком в полицию.

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Напомним, что драка со стрельбой случилась в Пушкино вечером 26 октября. По предварительной информации, повздорили несколько человек. Один из них достал оружие и выстрелил. Посетители от громкого звука в панике начали покидать парк. Life.ru удалось выяснить, что одна девочка постоянно буллила в Сети другую и подключала к этому делу своих друзей. За школьницу решили вступиться пацаны, агрессорша тоже позвала своих «кентов» и поэтому всё так произошло. Информации о пострадавших нет.

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VK / Ивантеевка сити

Алёна Зиновьева
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