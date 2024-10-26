Стрельба произошла в подмосковном Пушкине

В подмосковном Пушкине произошла стрельба во время конфликта нескольких человек в городском парке, видео появилось в местных пабликах. Сейчас на месте ЧП работает полиция, сообщает SHOT. Вооружённого мужчину ищут.

Стрельба в подмосковном Пушкине. Видео © VK / Ивантеевка сити

По предварительной информации, повздорили несколько человек. Один из них достал оружие и выстрелил. Предположительно, это был травматический пистолет. Посетители от громкого звука в панике начали покидать парк. Информации о пострадавших нет.