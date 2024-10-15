Полиция в Томске проверяет информацию о том, что в двух катающихся на самокате подростков стрелял неизвестный. УМВД России по области изучило видео с места событий и устанавливает личности детей на кадрах.

Неизвестный открыл огонь по детям на самокатах в Томске. Видео © Телеграм / Регион-70 Томск

«По опубликованной в сети Интернет видеопубликации о произошедшем на улице Вокзальной, 21 города Томска сотрудниками полиции проводится проверка. По данному факту заявлений и сообщений в полицию не поступало», – пояснило управление.

Полиция принимает необходимые меры для установления личностей участников, а также всех обстоятельств произошедшего. По словам авторов видео, в сторону двух катающихся на самокате подростков произвели несколько выстрелов. Один из выстрелов в асфальт попал в кадр, после чего испуганные дети выключили камеру.