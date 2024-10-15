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15 октября, 05:57

Неизвестный открыл огонь по детям на самокатах в Томске

Полиция Томска проверяет данные о стрельбе по катавшимся на самокате подросткам

Полиция в Томске проверяет информацию о том, что в двух катающихся на самокате подростков стрелял неизвестный. УМВД России по области изучило видео с места событий и устанавливает личности детей на кадрах.

Неизвестный открыл огонь по детям на самокатах в Томске. Видео © Телеграм / Регион-70 Томск

«По опубликованной в сети Интернет видеопубликации о произошедшем на улице Вокзальной, 21 города Томска сотрудниками полиции проводится проверка. По данному факту заявлений и сообщений в полицию не поступало», – пояснило управление.

Полиция принимает необходимые меры для установления личностей участников, а также всех обстоятельств произошедшего. По словам авторов видео, в сторону двух катающихся на самокате подростков произвели несколько выстрелов. Один из выстрелов в асфальт попал в кадр, после чего испуганные дети выключили камеру.

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Ранее Life.ru писал, что в Санкт-Петербурге 11-летний мальчик умер, получив серьёзные травмы во время езды на самокате. Около месяца врачи боролись за жизнь ребёнка, но чуда не произошло.

Обложка ©

Телеграм / Регион-70 Томск

Андрей Бражников
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