Неизвестный открыл огонь по детям на самокатах в Томске
Полиция Томска проверяет данные о стрельбе по катавшимся на самокате подросткам
Полиция в Томске проверяет информацию о том, что в двух катающихся на самокате подростков стрелял неизвестный. УМВД России по области изучило видео с места событий и устанавливает личности детей на кадрах.
Неизвестный открыл огонь по детям на самокатах в Томске. Видео © Телеграм / Регион-70 Томск
«По опубликованной в сети Интернет видеопубликации о произошедшем на улице Вокзальной, 21 города Томска сотрудниками полиции проводится проверка. По данному факту заявлений и сообщений в полицию не поступало», – пояснило управление.
Полиция принимает необходимые меры для установления личностей участников, а также всех обстоятельств произошедшего. По словам авторов видео, в сторону двух катающихся на самокате подростков произвели несколько выстрелов. Один из выстрелов в асфальт попал в кадр, после чего испуганные дети выключили камеру.
Ранее Life.ru писал, что в Санкт-Петербурге 11-летний мальчик умер, получив серьёзные травмы во время езды на самокате. Около месяца врачи боролись за жизнь ребёнка, но чуда не произошло.
Телеграм / Регион-70 Томск