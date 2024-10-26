Месть за буллинг, стенка на стенку: Life.ru выяснил причины конфликта со стрельбой в Пушкине

Стрельба в Подмосковье — результат разборок двух компаний подростков. Об этом сообщает SHOT.

Снятые перед началом конфликта в Пушкино кадры. Видео © SHOT

«Типов этих сейчас [бить] будем», — объясняет автор видео.

В беседе с телеграм-каналом очевидцы рассказали, что молодёжь встретилась якобы из-за того, что одна девочка постоянно буллила в Сети другую и подключала к этому делу своих друзей. За школьницу решили вступиться пацаны, агрессорша тоже позвала своих «кентов» и поэтому всё так произошло.

Сейчас выясняется, кто именно стрелял и есть ли пострадавшие.