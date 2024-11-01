ГТА на улицах Краснодара: Молодой лихач без прав устроил гонки с полицией

Экипаж ДПС в Краснодаре начал преследование автомобиля Mazda, водитель которого игнорировал сигналы об остановке и совершал опасные манёвры. На улице Бородинской нарушитель столкнулся с тремя патрульными машинами и, покинув место ДТП, продолжил движение. Об этом сообщили в официальном канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие: один из госавтоинспекторов произвёл предупредительный выстрел в воздух и затем прицельно стрелял по колесам машины, чтобы остановить её. Благодаря этому удалось задержать нарушителей. Как уточнил начальник пресс-службы краевого главка полиции Александр Рунов, в результате инцидента никто не пострадал.

Погоня со стрельбой В Краснодаре. Видео © Telegram / 23 МВД

Лихачом оказался 22-летний житель Анадыря. У водителя и двух его пассажиров были обнаружены признаки опьянения. При задержании они оказали сопротивление, за что были привлечены к административной ответственности. В отношении водителя составили протоколы за отказ остановиться, выезд на встречную полосу, игнорирование дорожных знаков, а также за вождение, будучи лишённым водительского удостоверения.