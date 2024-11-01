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31 октября, 22:40

ГТА на улицах Краснодара: Молодой лихач без прав устроил гонки с полицией

В Краснодаре нетрезвый водитель иномарки устроил погоню со стрельбой

Экипаж ДПС в Краснодаре начал преследование автомобиля Mazda, водитель которого игнорировал сигналы об остановке и совершал опасные манёвры. На улице Бородинской нарушитель столкнулся с тремя патрульными машинами и, покинув место ДТП, продолжил движение. Об этом сообщили в официальном канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие: один из госавтоинспекторов произвёл предупредительный выстрел в воздух и затем прицельно стрелял по колесам машины, чтобы остановить её. Благодаря этому удалось задержать нарушителей. Как уточнил начальник пресс-службы краевого главка полиции Александр Рунов, в результате инцидента никто не пострадал.

Погоня со стрельбой В Краснодаре. Видео © Telegram / 23 МВД

Лихачом оказался 22-летний житель Анадыря. У водителя и двух его пассажиров были обнаружены признаки опьянения. При задержании они оказали сопротивление, за что были привлечены к административной ответственности. В отношении водителя составили протоколы за отказ остановиться, выезд на встречную полосу, игнорирование дорожных знаков, а также за вождение, будучи лишённым водительского удостоверения.

В Краснодаре задержан подозреваемый, избивший полицейского из-за наркотиков
В Краснодаре задержан подозреваемый, избивший полицейского из-за наркотиков

Ранее Life.ru писал об истории олимпийского чемпиона по боксу Егора Мехонцева, который пришёл на помощь силовикам и посодействовал задержанию преступника, сбежавшего из суда в Екатеринбурге. В суде задержанный находился в рамках слушания по делу о ДТП: он пьяный сбил человека.

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Telegram / 23 МВД

Артём Гапоненко
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