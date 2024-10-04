На Урале сбивший человека лихач чуть не сбежал из суда, но его остановил чемпион по боксу

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев пришёл на помощь силовикам и посодействовал задержанию преступника, сбежавшего из суда в Екатеринбурге. Информацию об этом подтвердил сам спортсмен. По словам атлета, он проезжал мимо, когда увидел потасовку между правоохранителем и мужчиной.

«Рядом с ними стояла жена [беглеца] и кричала, чтобы тот отошёл от сотрудника. Я отогнал её и сказал, чтобы правоохранитель надел наручники, но у того не оказалось их с собой. Я вернулся к машине, достал оттуда свои наручники, которые у меня остались еще со службы в полиции, и передал их силовику», — рассказал олимпийский чемпион в беседе с ТАСС.

Спортсмен также уточнил, что ему пришлось заломать руки сопротивлявшемуся мужчине. В суде задержанный находился в рамках слушания по делу о ДТП: он пьяный сбил человека.

В 2012 году Егор удостоился звания олимпийского чемпиона в рамках Игр в Лондоне. Тогда он стал единственным российским боксёром среди мужчин, кто дошёл до финала и выиграл золото. Также ранее атлет одерживал титул чемпиона мира в 2009-м, и чемпиона Европы в 2008-м и 2010-м.