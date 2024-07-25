Герой: Служебный пёс задержал преступника в Сургуте

В Сургуте служебная овчарка Мир-Борвет Фрам помогла полицейским задержать вора. Как сообщает Ura.ru, преступник похитил насос и видеорегистратор у местного жителя, но был пойман благодаря быстрому реагированию правоохранительных органов и умению пса.

Сообщение о краже поступило от владельца жилого вагончика, расположенного в промышленной зоне на улице Рационализаторов. Вор унёс не только насос и видеорегистратор, но и стартёры для автомобилей, а также модем.

Следственно-оперативная группа быстро прибыла на место происшествия. Сотрудникам полиции помог охранник, который успел сорвать с вора рюкзак, содержащий украденные вещи. Овчарка Мир-Борвет Фрам взяла след, обнюхав рюкзак, и привела полицейских к преступнику.

Злоумышленником оказался ранее судимый местный житель. В его отношении было возбуждено уголовное дело. Благодаря быстрой и слаженной работе сотрудников полиции и служебной собаки преступник был задержан, а похищенные вещи возвращены владельцу.