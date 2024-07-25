Безумный ревнивец до смерти забил сожительницу в Новой Москве

Чудовищную находку обнаружили в одной из квартир жилого дома, находящегося в рабочем посёлке Киевский в Новой Москве. Как передаёт городская прокуратура в своём телеграм-канале, там обнаружено тело женщины 1999 года рождения с признаками насильственной смерти.

Стражи правопорядка предполагают, что телесные повреждения, которые впоследствии стали смертельными, девушке нанёс её 26-летний сожитель. Также в ведомстве рассказали, что преступное деяние было совершено на почве ревности, а о случившемся заявил сам мужчина.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Дело находится на контроле у прокуратуры.