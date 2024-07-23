Доведший до суда дело Талькова следователь раскрыл подробности убийства артиста

В преддверии суда над убийцей звезды прошлых лет Игоря Талькова, бывшего концертного директора певца Валерия Шляфмана, следователь, доведший дело до конца, рассказал подробности трагичного инцидента. Его слова приводит газета "Известия".

Делом с 2018 года после его возобновления занимался руководитель второго следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Антон Брейдо. Изначально в убийстве подозревался 28-летний бойфренд певицы Азизы, близкий к криминальным кругам Игорь Малахов, однако позднее эту версию отмели. Само преступление произошло из-за "вздорного" характера Шляфмана, указали в СК РФ.

"Это был маленький ростом, совсем неспортивный человек, который тем не менее любой конфликт пытался перевести в мордобой. На концерте последним должен был выступать Газманов. Тальков предпоследним, а перед ним была Азиза. Она опоздала на концерт и попросила Малахова договориться с организаторами разрешить ей поменяться местами с Тальковым. Первым об этой рокировке узнал Шляфман, и его очень задело, что вопрос решили без него", — рассказал следователь.

Бывший директор певца попытался раздуть конфликт, спровоцировав Талькова, забегал в гримёрку к артисту, кричал, будто "какой-то браток" угрожает им пистолетом. Тальков в ответ схватил газовый пистолет, выбежал в коридор и начал стрелять в Малахова, а потом бить его рукоятью пистолета по голове. Шляфман же добивал ногами. Малахов попробовал вырваться, два раза предупредительно выстрелил в пол. Но Шляфман выдернул у него пистолет, выстрелил, однако Малахов убрал голову, пуля пробила руку Талькову и попала в солнечное сплетение.