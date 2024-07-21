Газманова, Королёву и Лолиту допросят по делу об убийстве Талькова 21 июля, 13:43 Певец Игорь Тальков. Обложка © kinopoisk

Суд допросит Олега Газманова, Игоря Николаева, Наташу Королёву, Богдана Титомира и Лолиту в рамках возобновления расследования гибели певца Игоря Талькова в 1991 году. Всего предполагается вновь допросить 150 человек. Об этом сообщает Mash.

Причиной возобновления следствия стал тот факт, что заочно арестованный убийца артиста Валерий Шляфман оказался братом петербургского криминального авторитета 90-х. Как предполагается, именно связи в преступных кругах помогли обвиняемому сбежать от правосудия в Израиль.

Кроме того, следователям предстоит ответить на вопрос, было ли убийство совершено по неосторожности или оно имело преднамеренный характер, на что указывают чёткие действия Шляфмана по уклонению от ответственности. Также убийца не попытался помочь Талькову, а сразу скрылся. На эти моменты обратили внимание активисты организации "Сорок сороков" и потребовали возобновить следствие.

Напомним, 8 июня СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова. По данным следствия, 6 октября 1991 года за кулисами петербургского Дворца спорта "Юбилейный" у концертного директора Валерия Шляфмана возник конфликт с охранником певицы Азизы Игорем Малаховым. Пытаясь застрелить оппонента из револьвера, Шляфман смертельно ранил Талькова. Затем убийца сбежал в Израиль, где сменил имя и стал Валерием Высоцким.

Авторы Татьяна Миссуми