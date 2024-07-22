Два рецидивиста устроили перестрелку с полицией в Ростове, один убит, второй сбежал

В Ростове-на-Дону двое ранее судимых мужчин вступили в перестрелку с сотрудниками полиции, которые приехали задерживать их по подозрению в тяжких имущественных преступлениях. Об этом сообщили в региональной пресс-службе МВД.

"В результате применения правоохранителями табельного оружия мужчина 1974 года рождения получил ранения, от которых скончался, его подельник скрылся", — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал, что в Северной Осетии 18-летний парень открыл стрельбу по полицейским, которые уличили его в хранении оружия, и получил пулю в живот, она прошла насквозь. Несмотря на это, стрелок выжил. На месте ЧП был найден его охолощённый пистолет G19C, а также патроны к нему.