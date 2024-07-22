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22 июля, 15:23

Два рецидивиста устроили перестрелку с полицией в Ростове, один убит, второй сбежал

В Ростове-на-Дону двое судимых мужчин устроили перестрелку с полицией

В Ростове-на-Дону двое ранее судимых мужчин вступили в перестрелку с сотрудниками полиции, которые приехали задерживать их по подозрению в тяжких имущественных преступлениях. Об этом сообщили в региональной пресс-службе МВД.

"В результате применения правоохранителями табельного оружия мужчина 1974 года рождения получил ранения, от которых скончался, его подельник скрылся", — говорится в сообщении.

Сбежавшего преступника 1970 г.р. ищут для дальнейшего задержания.

Двое правоохранителей пострадали при стрельбе в отделе полиции в Армении
Двое правоохранителей пострадали при стрельбе в отделе полиции в Армении

Ранее Life.ru сообщал, что в Северной Осетии 18-летний парень открыл стрельбу по полицейским, которые уличили его в хранении оружия, и получил пулю в живот, она прошла насквозь. Несмотря на это, стрелок выжил. На месте ЧП был найден его охолощённый пистолет G19C, а также патроны к нему.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / kmfdm1

Александра Мышляева
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