В Краснодаре задержан подозреваемый, избивший полицейского из-за наркотиков

В Краснодаре полиция задержала 33-летнего Марата Абдюшева, который напал на сотрудников полиции, помешавших ему с приятелем забрать наркотики из тайника. Подозреваемый прятался в частном доме. Об этом сообщает SHOT.

Задержан преступник, избивши полицейского в Краснодаре. Видео © Telegram / SHOT

Сейчас пострадавший полицейский находится в тяжёлом состоянии в краевой больнице. У 29-летнего лейтенанта закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом костей носа и травмы лица. Его телефон скрывшийся Абдюшев выбросил неподалёку от места преступления. Задержание злоумышленника уже подтвердили в региональном МВД.

«Сегодня около 18.00 на территории одного из садоводческих некоммерческих товариществ города Краснодара полицейскими при силовой поддержке Росгвардии за совершение нападения на сотрудника полиции задержан ранее судимый житель Республики Башкортостан», — говорится в заявлении ведомства.