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24 октября, 10:43

Мужчина, напавший на полицейского в Краснодаре, хотел забрать закладку

Мужчина, избивший полицейского в Краснодаре, собирался забрать наркотики из тайника на улице Лузана. По данным SHOT, Марат Абдюшев занимался забоем животным, вида крови не боится и поэтому бил сотрудника со всей силы.

Полицейские обратили внимание на двух подозрительных мужчин около 2 ночи, потребовали документы. Абдюшев с другом признались, что искали закладку, они попытались скрыться дважды. Во второй раз уже оказали сопротивление. В городе выставлено большое количество ДПС, перекрыто движение на Яблоновском и Тургеневском мостах. Нападавшего ищут.

Избил полицейского и забрал телефон: На Гуфа завели уголовку за грабёж
Избил полицейского и забрал телефон: На Гуфа завели уголовку за грабёж

Напомним, в Краснодарском крае мужчина избил полицейского, забрал его табельный пистолет с телефоном и пустился в бега. Он разыскивается по ориентировке, прежде мужчина был в федеральном розыске. Life.ru показывал, как он выглядит. Правоохранители объявили режим «Антитеррор».

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Life.ru

Матвей Константинов
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