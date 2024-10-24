Мужчина, напавший на полицейского в Краснодаре, хотел забрать закладку

Мужчина, избивший полицейского в Краснодаре, собирался забрать наркотики из тайника на улице Лузана. По данным SHOT , Марат Абдюшев занимался забоем животным, вида крови не боится и поэтому бил сотрудника со всей силы.

Полицейские обратили внимание на двух подозрительных мужчин около 2 ночи, потребовали документы. Абдюшев с другом признались, что искали закладку, они попытались скрыться дважды. Во второй раз уже оказали сопротивление. В городе выставлено большое количество ДПС, перекрыто движение на Яблоновском и Тургеневском мостах. Нападавшего ищут.