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24 октября, 08:34

На Кубани мужчина избил полицейского и забрал его пистолет, объявлен «перехват»

Мужчина избил полицейского, забрал его табельный пистолет с телефоном и пустился в бега в Краснодарском крае. По данным SHOT, в регионе введён план «Перехват».

Мужчина, который избил полицейского на Кубани. Фото © SHOT

Мужчина, который избил полицейского на Кубани. Фото © SHOT

По информации телеграм-канала, в ночь на 24 октября на пересечении улиц Лузана и 2-й линии Нефтяников двое подозрительных граждан привлекли внимание сотрудников правоохранительных органов. Один из граждан, 33-летний Марат Абдюшев, предварительно, напал на полицейского, избил его и забрал его телефон и табельное оружие. Там было около десяти патронов.

Подозреваемого разыскивают по ориентировке. Ранее мужчина находился в федеральном розыске. Второй злоумышленник, 32-летний Артур Б., также участвовал в нападении, его задержали.

Неизвестный напал на пост ДПС в Ингушетии и был ликвидирован, ранен полицейский
Неизвестный напал на пост ДПС в Ингушетии и был ликвидирован, ранен полицейский

А ранее Life.ru писал, что в Самарской области экс-инспектор ДПС напал на правоохранителя и следователя. На следующий день подозреваемый выпрыгнул из окна больницы и скрылся, чтобы не стать фигурантом дела.

Обложка ©

SHOT

Дарья Нарыкова
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