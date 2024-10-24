На Кубани мужчина избил полицейского и забрал его пистолет, объявлен «перехват»

Мужчина избил полицейского, забрал его табельный пистолет с телефоном и пустился в бега в Краснодарском крае. По данным SHOT, в регионе введён план «Перехват».

Мужчина, который избил полицейского на Кубани. Фото © SHOT

По информации телеграм-канала, в ночь на 24 октября на пересечении улиц Лузана и 2-й линии Нефтяников двое подозрительных граждан привлекли внимание сотрудников правоохранительных органов. Один из граждан, 33-летний Марат Абдюшев, предварительно, напал на полицейского, избил его и забрал его телефон и табельное оружие. Там было около десяти патронов.

Подозреваемого разыскивают по ориентировке. Ранее мужчина находился в федеральном розыске. Второй злоумышленник, 32-летний Артур Б., также участвовал в нападении, его задержали.