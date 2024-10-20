Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 13:00

Сиганул в окно и исчез: Под Самарой экс-инспектор ДПС избил полицейских и сбежал

В Самарской области ищут экс-инспектора ДПС, напавшего на правоохранителей

В Самарской области разыскивают бывшего инспектора ДПС по подозрению в преступлениях в отношении полицейского и следователя. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника отдела ДПС ОМВД России по Безенчукскому району Самарской области, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных 3 ст. 296 УК РФ (насильственные действия, совершённые в отношении следователя, в связи с производством предварительного расследования), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — сказано в публикации.

По данным следствия, 18 октября 2024 года экс-сотрудник отдела ДПС, подозреваемый в получении взятки, напал на следователя территориального отдела СК, который вёл его дело. Это произошло в медицинском учреждении, где проводились следственные действия, которым подозреваемый активно мешал. В какой-то момент он ударил следователя в живот, а обеспечивавшему сопровождению по уголовному делу оперуполномоченному МВД нанёс два удара по руке и плечу.

На следующий день, чтобы не быть задержанным по делу, подозреваемый выпрыгнул из окна больницы и скрылся. Сейчас его разыскивают.

Убийца участника СВО в Подмосковье мог скрыться пешком
Убийца участника СВО в Подмосковье мог скрыться пешком

На днях Life.ru сообщал, что в Ярославской области по подозрению в коррупции был задержан заместитель главы управления регионального уголовного розыска. Утверждается, что это Александр Репин, которому вменяют получение взятки в крупном объёме.

Обложка ©

Life.ru

Юрий Лысенко
  • Новости
  • МВД РФ
  • СК РФ
  • Коррупция
  • Криминал
  • Происшествия
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров