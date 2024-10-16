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16 октября, 19:00
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Убийца участника СВО в Подмосковье мог скрыться пешком

Mash: По делу об убийстве участника СВО в Подмосковье ищут киллера-пешехода

После убийства участника спецоперации (СВО) в Подмосковье правоохранители стали искать киллера-пешехода, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, злоумышленник мог добраться до деревни Меленки, где произошла расправа над военным, своим ходом.

Предыдущая версия была о том, что убийца скрылся на машине. Однако оперативники уточнили, что в первые часы останавливали каждое транспортное средство в районе ЧП — все оказались «чистыми». Вероятно, преступник вышел к автомобилю участника СВО через лес.

Ранее стало известно, что в подмосковной деревне Меленки Солнечногорского городского округа убили заместителя начальника воинской части, который недавно вернулся домой с СВО. Машину мужчины расстреляли в упор — в результате он скончался на месте, а его авто проехало несколько метров и врезалось в забор. Предварительно, убийство военного носит заказной характер. Возбуждено уголовное дело.


Засада и 8 пуль: Хронология жестокого убийства замкома воинской части в Подмосковье
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Наталья Демьянова
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