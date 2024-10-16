Убийца участника СВО в Подмосковье мог скрыться пешком

После убийства участника спецоперации (СВО) в Подмосковье правоохранители стали искать киллера-пешехода, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, злоумышленник мог добраться до деревни Меленки, где произошла расправа над военным, своим ходом.

Предыдущая версия была о том, что убийца скрылся на машине. Однако оперативники уточнили, что в первые часы останавливали каждое транспортное средство в районе ЧП — все оказались «чистыми». Вероятно, преступник вышел к автомобилю участника СВО через лес.