Убийца участника СВО в Подмосковье мог скрыться пешком
Mash: По делу об убийстве участника СВО в Подмосковье ищут киллера-пешехода
После убийства участника спецоперации (СВО) в Подмосковье правоохранители стали искать киллера-пешехода, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, злоумышленник мог добраться до деревни Меленки, где произошла расправа над военным, своим ходом.
Предыдущая версия была о том, что убийца скрылся на машине. Однако оперативники уточнили, что в первые часы останавливали каждое транспортное средство в районе ЧП — все оказались «чистыми». Вероятно, преступник вышел к автомобилю участника СВО через лес.
Ранее стало известно, что в подмосковной деревне Меленки Солнечногорского городского округа убили заместителя начальника воинской части, который недавно вернулся домой с СВО. Машину мужчины расстреляли в упор — в результате он скончался на месте, а его авто проехало несколько метров и врезалось в забор. Предварительно, убийство военного носит заказной характер. Возбуждено уголовное дело.
Telegram / ГСУ СК России по Московской области