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16 октября, 13:15

В Подмосковье неизвестный застрелил участника СВО, прибывшего неделю назад домой

В Подмосковье неизвестный в упор расстрелял участника спецоперации (СВО). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

На месте ЧП работают криминалисты. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

«Жертвой преступления оказался участник СВО, заместитель начальника одной из воинских частей. Мужчина неделю назад вернулся домой», — сообщил собеседник агентства.

Подмосковный СК возбудил уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. По версии следствия, 16 октября около девяти часов утра неизвестный, находясь в автомобиле на грунтовой дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа, выстрелил не менее трёх раз в боковое окно водительской двери автомобиля. В результате мужчина скончался на месте, а его машина проехала несколько метров и врезалась в забор. Остальные обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

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Ранее сообщалось, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после появления сведений о нападении мигранта на военнослужащего в Санкт-Петербурге. Он ждёт доклада о результатах.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Наталья Демьянова
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