Бастрыкин отдал жёсткий приказ из-за данных о нападении мигранта на военного в Петербурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после появления сведений о нападении мигранта на военнослужащего в Санкт-Петербурге. Он ждёт доклада о результатах.

На Кубани подростки избили участника СВО и теперь им грозит до семи лет

На Кубани подростки избили участника СВО и теперь им грозит до семи лет

Ранее Life.ru рассказывал о другом инциденте, который произошёл на Урале. Сам глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения участника СВО в Екатеринбурге. Ветеран получил удар бутылкой по голове, кроме того, нападавшие использовали биты. Кстати, один из обидчиков пытался умаслить потерпевшего, предложив ему полмиллиона рублей, но тот отказался.