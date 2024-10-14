Бастрыкин отдал жёсткий приказ из-за данных о нападении мигранта на военного в Петербурге
СКР проверяет сведения о нападении мигранта на военного в Санкт-Петербурге
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после появления сведений о нападении мигранта на военнослужащего в Санкт-Петербурге. Он ждёт доклада о результатах.
«В социальных медиа сообщается, что, предположительно, в Санкт-Петербурге мигрант избил человека в военной форме», — заявили в СКР.
По факту произошедшего Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову организовать доследственную проверку.
Ранее Life.ru рассказывал о другом инциденте, который произошёл на Урале. Сам глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения участника СВО в Екатеринбурге. Ветеран получил удар бутылкой по голове, кроме того, нападавшие использовали биты. Кстати, один из обидчиков пытался умаслить потерпевшего, предложив ему полмиллиона рублей, но тот отказался.
Life.ru