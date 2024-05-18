На Кубани подростки избили участника СВО и теперь им грозит до семи лет

На Кубани следователи задержали двух подростков, которые избили участника специальной военной операции в парке Каневского района. Об этом сообщили в СК России по Краснодарскому краю.

На Кубани двум подросткам, избившим участника СВО, грозит уголовное наказание. Видео © Официальный сайт СК России по Краснодарскому краю

По версии следствия, в минувший понедельник вечером в одном из парков станицы Челбасской между несовершеннолетними и участником СВО возник конфликт, в ходе которого подростки избили мужчину. Пострадавший был госпитализирован, ему до сих пор продолжают оказывать необходимую помощь.

"В настоящее время двое фигурантов задержаны следователем, им предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится на сайте ведомства.

Кроме того, с целью установления тяжести вреда, причинённого здоровью мужчины, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Согласно опубликованным ведомством кадрам, несовершеннолетние полностью признали свою вину в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, подросткам грозит до семи лет лишения свободы.