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16 октября, 14:04

Засада и 8 пуль: Хронология жестокого убийства замкома воинской части в Подмосковье

Убийца, расстрелявший офицера ВС РФ в Подмосковье, выпустил в него 8 пуль

Место убийства российского офицера в подмосковной деревне Меленки. Фото © ГСУ СК России по Московской области

Место убийства российского офицера в подмосковной деревне Меленки. Фото © ГСУ СК России по Московской области

Убийца, расстрелявший в упор российского офицера в Подмосковье, выпустил в него очередь из восьми пуль девятого калибра. Как удалось выяснить следствию, замкомандира воинской части поджидали на въезде в деревню Меленки, чтобы учинить расправу.

Как стало известно Mash, убийцы передвигались на автомобиле. Об этом свидетельствуют отверстия от пуль в стекле машины военного с водительской стороны. Также установлено, что в момент нападения авто нападавших двигалось. Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия, преступников ищут.

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Напомним, сегодня, 16 октября, примерно в четыре вечера неизвестный, находясь в автомобиле в деревне Меленки Солнечногорского городского округа, расстрелял в упор боковое окно водительской двери автомобиля, в котором ехал российский офицер, воевавший в зоне СВО. В результате мужчина скончался на месте, а его машина проехала несколько метров и врезалась в забор.

Мария Любицкая
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