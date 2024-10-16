Засада и 8 пуль: Хронология жестокого убийства замкома воинской части в Подмосковье

Убийца, расстрелявший в упор российского офицера в Подмосковье, выпустил в него очередь из восьми пуль девятого калибра. Как удалось выяснить следствию, замкомандира воинской части поджидали на въезде в деревню Меленки, чтобы учинить расправу.

Как стало известно Mash, убийцы передвигались на автомобиле. Об этом свидетельствуют отверстия от пуль в стекле машины военного с водительской стороны. Также установлено, что в момент нападения авто нападавших двигалось. Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия, преступников ищут.