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16 октября, 18:09

Убийство вернувшегося с СВО военного в Подмосковье может быть заказным

ТАСС: Убийство участника СВО в Подмосковье носит заказной характер

Место убийства участника СВО в подмосковной деревне Меленки. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Место убийства участника СВО в подмосковной деревне Меленки. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Убийство участника спецоперации (СВО) в Подмосковье носит заказной характер. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

«По предварительной версии, данное убийство было спланировано и носит заказной характер», — сказал собеседник агентства.

По его словам, автомобиль военнослужащего злоумышленники поджидали и, возможно, следили за его передвижениями. Какие-либо другие подробности расследования пока не разглашаются.

Ранее стало известно, что в подмосковной деревне Меленки Солнечногорского городского округа убили заместителя начальника воинской части, который недавно вернулся домой с СВО. Машину мужчины расстреляли в упор — в результате он скончался на месте, а его авто проехало несколько метров и врезалось в забор. Возбуждено уголовное дело.

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Наталья Демьянова
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