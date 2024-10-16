Убийство вернувшегося с СВО военного в Подмосковье может быть заказным
ТАСС: Убийство участника СВО в Подмосковье носит заказной характер
Место убийства участника СВО в подмосковной деревне Меленки. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области
Убийство участника спецоперации (СВО) в Подмосковье носит заказной характер. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.
«По предварительной версии, данное убийство было спланировано и носит заказной характер», — сказал собеседник агентства.
По его словам, автомобиль военнослужащего злоумышленники поджидали и, возможно, следили за его передвижениями. Какие-либо другие подробности расследования пока не разглашаются.
Ранее стало известно, что в подмосковной деревне Меленки Солнечногорского городского округа убили заместителя начальника воинской части, который недавно вернулся домой с СВО. Машину мужчины расстреляли в упор — в результате он скончался на месте, а его авто проехало несколько метров и врезалось в забор. Возбуждено уголовное дело.