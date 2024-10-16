Убийство вернувшегося с СВО военного в Подмосковье может быть заказным

Убийство участника спецоперации (СВО) в Подмосковье носит заказной характер. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

«По предварительной версии, данное убийство было спланировано и носит заказной характер», — сказал собеседник агентства.

По его словам, автомобиль военнослужащего злоумышленники поджидали и, возможно, следили за его передвижениями. Какие-либо другие подробности расследования пока не разглашаются.