Высокопоставленный полицейский задержан в Ярославле по подозрению в коррупции

В Ярославской области задержали замначальника управления уголовного розыска УМВД по региону за возможную причастность к коррупционным действиям. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в правоохранительных органах.

Источники подтвердили, что задержанный – Александр Репин, которого подозревают в получении крупной взятки. По словам инсайдера, факт задержания действительно имел место. В ведомстве отметили, что при доказательстве его вины сотрудника ждёт увольнение по отрицательным основаниям и привлечение к ответственности в рамках законодательства.

В пресс-службе УМВД Ярославской области уточнили, что задержание прошло совместными усилиями оперативников собственной безопасности МВД и УФСБ по региону. В настоящее время ведутся следственные действия, и при подтверждении подозрений сотрудники УМВД планируют принять меры и к непосредственному начальнику подозреваемого – в отношении него начата служебная проверка.