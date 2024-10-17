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Регион
17 октября, 19:28

Высокопоставленный полицейский задержан в Ярославле по подозрению в коррупции

В Ярославле задержан замначальника уголовного розыска за получение взятки

В Ярославской области задержали замначальника управления уголовного розыска УМВД по региону за возможную причастность к коррупционным действиям. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в правоохранительных органах.

Источники подтвердили, что задержанный – Александр Репин, которого подозревают в получении крупной взятки. По словам инсайдера, факт задержания действительно имел место. В ведомстве отметили, что при доказательстве его вины сотрудника ждёт увольнение по отрицательным основаниям и привлечение к ответственности в рамках законодательства.

В пресс-службе УМВД Ярославской области уточнили, что задержание прошло совместными усилиями оперативников собственной безопасности МВД и УФСБ по региону. В настоящее время ведутся следственные действия, и при подтверждении подозрений сотрудники УМВД планируют принять меры и к непосредственному начальнику подозреваемого – в отношении него начата служебная проверка.

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Как сообщал Life.ru, ранее в Санкт-Петербурге был задержан высокопоставленный чиновник мэрии, которого поймали с поличным при получении аванса в размере 1,5 миллиона рублей. Оперативники установили, что подозреваемый требовал крупную взятку за незаконное содействие в аренде земельных участков. Также сообщается, что ему уже предъявлены обвинения по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

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Life.ru

Кирилл Сосновских
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