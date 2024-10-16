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16 октября, 15:59

Суд в Москве арестовал до 14 декабря экс-замглавы Брянской области Петроченко

Басманный районный суд Москвы отправил под стражу бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Экс-заместитель губернатора Брянской области Александр Петроченко в зале суда. Видео © Telegram / moscowcourts

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Петроченко Александра Сергеевича», — говорится в сообщении.

Срок ареста избран на 1 месяц 29 дней или до 14 декабря.

Петроченко был назначен на должность заместителя губернатора назначен в апреле 2022 года. Ранее он работал директором региональной безопасности Брянской области. В правительстве региона Петроченко в основном курировал в основном сферу безопасности, а также отвечал за координацию работы мировых судей, управления госзакупок и жилищной инспекции.

Напомним, в сентябре губернатор Брянской области Александр Богомаз инициировал проверку ФСБ против своего бывшего заместителя и намекнул на причину. По словам главы региона, неоднократно предупреждал о том, что любой неправомерный поступок будет неминуемо наказан по всей строгости закона.

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В прошлом году двух заместительниц губернатора Брянской области — Татьяну Кулешову и Елену Егорову — задержали по статье о получении взятки в размере 4,4 миллиона рублей. Против чиновниц возбудили уголовные дела. Коллеги сначала опровергали сообщения об их задержании, но позже обе женщины были арестованы.

Обложка ©

Telegram / moscowcourts

Никита Никонов
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