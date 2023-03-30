Двух заместительниц губернатора Брянской области арестовали за взятку в 4,4 млн
Врио вице-губернатора Брянской области Кулешова и Егорова арестованы по делу о взятке
Басманный суд Москвы на два месяца арестовал врио заместителя губернатора Брянской области Татьяну Кулешову по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе столичной инстанции.
Татьяна Кулешова на оглашении решения в Басманном суде Москвы. Видео © LIFE
"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении <...> Кулешовой Т.В., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ сроком до 28 мая 2023 года. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании иной меры, не связанной с заключением под стражу, отказано", — сообщили в суде.
Елена Егорова на оглашении решения в Басманном суде Москвы. Видео © LIFE
Её подельница на аналогичной должности заместителя главы региона Елена Егорова заключена под стражу на тот же срок. Во время оглашения приговора Кулешова попыталась скрыть лицо от камер журналистов. По версии следствия, сумма взятки составила 4,4 миллиона рублей и была передана чиновницам через посредников.
Накануне в Брянской области двух заместительниц губернатора задержали по статье о получении взятки в особо крупном размере. Против обеих чиновниц возбуждены уголовные дела. Коллеги опровергали сообщения об их задержании.
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