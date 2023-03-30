Двух заместительниц губернатора Брянской области арестовали за взятку в 4,4 млн

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал врио заместителя губернатора Брянской области Татьяну Кулешову по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе столичной инстанции.

Татьяна Кулешова на оглашении решения в Басманном суде Москвы. Видео © LIFE

"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении <...> Кулешовой Т.В., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ сроком до 28 мая 2023 года. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании иной меры, не связанной с заключением под стражу, отказано", — сообщили в суде.

Елена Егорова на оглашении решения в Басманном суде Москвы. Видео © LIFE