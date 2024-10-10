Арестовано имущество экс-главы департамента «ВСК» Горского на 29 миллионов

В рамках уголовного дела о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями арестовано имущество на сумму более 29 миллионов рублей, которое принадлежит экс-руководителю департамента строительства публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Сергею Горскому. Об этом сообщается в телеграм-канале военных следственных органов СК.

«В ходе предварительного следствия по уголовному делу на имущество Горского наложен арест на общую сумму более 29 миллионов рублей», — говорится в сообщении.