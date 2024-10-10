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10 октября, 08:51

Арестовано имущество экс-главы департамента «ВСК» Горского на 29 миллионов

Автомобиль Следственного комитета России. Обложка © Life.ru

Автомобиль Следственного комитета России. Обложка © Life.ru

В рамках уголовного дела о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями арестовано имущество на сумму более 29 миллионов рублей, которое принадлежит экс-руководителю департамента строительства публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Сергею Горскому. Об этом сообщается в телеграм-канале военных следственных органов СК.

«В ходе предварительного следствия по уголовному делу на имущество Горского наложен арест на общую сумму более 29 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Он проходит по делу о совершении преступления по статьям 290 (получение взятки в особо крупном размере) и 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия). Также под следствие попали его коллеги — руководитель строительного управления по Западному военному округу Максим Головков и руководитель проекта строительного управления по Западному военному округу Дмитрий Сюртуков.

Экс-сотрудников парка «Патриот» обвиняют в получении взятки на 27,5 млн
Экс-сотрудников парка «Патриот» обвиняют в получении взятки на 27,5 млн

Ранее Life.ru сообщал, что попавшему под арест экс-замминистра обороны Павлу Попову было предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По имеющимся данным, он, будучи ответственным за парк «Патриот», вместе с сообщниками обогатился на 30 миллионов рублей. Попову грозит до десяти лет лишения свободы. У экс-чиновника уже обнаружилась недвижимость на сотни миллионов рублей.

Мария Любицкая
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