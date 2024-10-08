Экс-сотрудников парка «Патриот» обвиняют в получении взятки на 27,5 млн

Экс-сотрудников парка «Патриот» Минобороны РФ обвиняют в получении крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Военными следственными органами СК РФ бывшим должностным лицам Конгрессно-выставочного центра «Патриот» Минобороны России — главному бухгалтеру Андрею Пучкову и начальнику отдела закупок Ивану Трифоногло предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении

Согласно данным следствия, с 2021 по 2024 год Пучков и Трифоногло получили свыше 27,5 миллиона рублей от представителя ООО «Меркурий», который выполнял государственный заказ на содержание зданий и сооружений парка «Патриот». Эти средства были выплачены сотрудникам для того, чтобы они игнорировали нарушения, связанные с исполнением контракта.