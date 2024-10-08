Экс-сотрудников парка «Патриот» обвиняют в получении взятки на 27,5 млн
Экс-сотрудников парка «Патриот» Минобороны РФ обвиняют в получении крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
«Военными следственными органами СК РФ бывшим должностным лицам Конгрессно-выставочного центра «Патриот» Минобороны России — главному бухгалтеру Андрею Пучкову и начальнику отдела закупок Ивану Трифоногло предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении
Согласно данным следствия, с 2021 по 2024 год Пучков и Трифоногло получили свыше 27,5 миллиона рублей от представителя ООО «Меркурий», который выполнял государственный заказ на содержание зданий и сооружений парка «Патриот». Эти средства были выплачены сотрудникам для того, чтобы они игнорировали нарушения, связанные с исполнением контракта.
Для Пучкова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а для Трифоногло — в виде домашнего ареста. На имущество подсудимых наложен арест.
Ранее Life.ru сообщал, что арестованному экс-замминистра обороны Павлу Попову предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он, будучи ответственным за парк «Патриот», вместе с сообщниками обогатился на 30 миллионов рублей. Попову грозит до десяти лет лишения свободы. У экс-чиновника уже нашли недвижимость на сотни миллионов рублей.
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