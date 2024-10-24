В Краснодарском крае ввели режим «Антитеррор» после нападения на полицейского
Мероприятие «Антитеррор» проводится в Краснодарском крае после нападения мужчины на полицейского, усиленн режим на выездах из города, ж/д и автовокзалах. Водители стоят в пробках.
Полицейский после нападения в Краснодарском крае. Фото © SHOT
Как стало известно SHOT, двое сотрудников полиции поздно ночью подошли к Абдюшеву и его знакомому с проверкой документов. Мужчины отказались и налетели на сотрудников полиции, Абдюшев сильно избил младшего лейтенанта по голове и скрылся с места, забрав документы. Его знакомого удалось задержать. Пострадавший полицейский в больнице в тяжёлом состоянии. Марат Абдюшев приехал на Кубань из Уфы.
Напомним, в Краснодарском крае мужчина избил полицейского, забрал его табельный пистолет с телефоном и пустился в бега. Правоохранители объявили план «Перехват». Он разыскивается по ориентировке, прежде мужчина был в федеральном розыске.
Life.ru