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24 октября, 09:14

В Краснодарском крае ввели режим «Антитеррор» после нападения на полицейского

Мероприятие «Антитеррор» проводится в Краснодарском крае после нападения мужчины на полицейского, усиленн режим на выездах из города, ж/д и автовокзалах. Водители стоят в пробках.

Полицейский после нападения в Краснодарском крае. Фото © SHOT

Полицейский после нападения в Краснодарском крае. Фото © SHOT

Как стало известно SHOT, двое сотрудников полиции поздно ночью подошли к Абдюшеву и его знакомому с проверкой документов. Мужчины отказались и налетели на сотрудников полиции, Абдюшев сильно избил младшего лейтенанта по голове и скрылся с места, забрав документы. Его знакомого удалось задержать. Пострадавший полицейский в больнице в тяжёлом состоянии. Марат Абдюшев приехал на Кубань из Уфы.

Избил полицейского и забрал телефон: На Гуфа завели уголовку за грабёж
Избил полицейского и забрал телефон: На Гуфа завели уголовку за грабёж

Напомним, в Краснодарском крае мужчина избил полицейского, забрал его табельный пистолет с телефоном и пустился в бега. Правоохранители объявили план «Перехват». Он разыскивается по ориентировке, прежде мужчина был в федеральном розыске.

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Life.ru

Николай Рюмин
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