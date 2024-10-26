«Пугает уже гораздо сильнее»: Айза прокомментировала драку Гуфа с полицейским в бане из-за девушки

Бывшая жена рэпера Гуфа (Алексея Долматова) Айза прокомментировала скандал, который разгорелся после его неудачного похода в баню. Она заявила, что шокирована поведением артиста не меньше публики.

«Репутация идёт вперёд нас. Всегда так было и всегда так будет. <…> В этот психоз никаких запрещённых веществ не было. Можете мне поверить. И это меня пугает уже гораздо сильнее. Чтобы получить такой эмоциональный срыв, ему уже ничего не надо», — написала Айза в своём Telegram.