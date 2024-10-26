«Пугает уже гораздо сильнее»: Айза прокомментировала драку Гуфа с полицейским в бане из-за девушки
Айза заявила, что в последнее время Гуф не употреблял наркотики
Бывшая жена рэпера Гуфа (Алексея Долматова) Айза прокомментировала скандал, который разгорелся после его неудачного похода в баню. Она заявила, что шокирована поведением артиста не меньше публики.
«Репутация идёт вперёд нас. Всегда так было и всегда так будет. <…> В этот психоз никаких запрещённых веществ не было. Можете мне поверить. И это меня пугает уже гораздо сильнее. Чтобы получить такой эмоциональный срыв, ему уже ничего не надо», — написала Айза в своём Telegram.
Бывшая жена рэпера также рассказала, что последнее время он не «баловался» наркотиками. Она не знает, что могло стать причиной такого сильного психоза у музыканта. По словам экс-возлюбленной, Гуф нуждается в лечении.
Напомним, что Долматова задержали после конфликта в бане в городе Апрелевке в Московской области — рэпер приставал к девушке — ухаживания ей не понравились, и она позвонила своему брату. Между мужчинами случился конфликт, дошло до рукоприкладства, обоих привезли в отделение полиции, где Гуф обложил сотрудников матом. В его отношении завели уголовное дело. Общественные активисты потребовали, чтобы музыкант выступил перед бойцами в зоне СВО и так искупил вину за своё поведение. Накануне состоялось заседание суда, который избрал для артиста меру пресечения в виде запрета определённых действий.
Telegram / AIZA-LILUNA