Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 06:40

Малолетние изверги с шокером избили и заставили школьницу извиняться на коленях из-за парня

В Челябинске подростки толпой избили 12-летнюю школьницу

В Челябинске произошла ужасная разборка между школьниками, в ходе которой сверстники избили, заплевали и вынудили 12-летнюю девочку извиняться перед ними на коленях из-за мальчика. Об этом сообщает телеграм-канал 74.ru.

«Избили за то, что она приставала к какому-то парню, угрожали электрошокером. Поставили её на колени и избили, а также обхаркали. Угрожали тем, что если она напишет на них заявление, то ей будет хуже, чем на видео», — рассказал источник телеграм-канала.

На омерзительном видео озлобленные дети прижали девочку к забору, встав всей толпой напротив неё. На протяжении всего ролика школьницу бьют ногами по голове, плюют в неё и угрожают, что ей будет ещё хуже, если она сдаст их полиции.

По предварительной информации, все участники конфликта учатся в челябинской школе № 84. Администрация учебного заведения заявила, что находится в курсе ситуации.

Девочка была избита 4 октября, рассказали в ГУ МВД по Челябинской области. Всех угрожавших нашли, ни одному из подростков не было и 16 лет, поэтому полицейские работают с их родителями. Двое несовершеннолетних, которые колотят руками и ногами школьницу на видео, поставлены на учёт в ПДН.

Житель Кемерова избил сына и выкинул в окно дочь
Житель Кемерова избил сына и выкинул в окно дочь

Ранее в Пензе ученики четвёртого класса впятером накинулись на 9-летнего мальчика. У ребёнка после избиения диагностировали перелом носа, сотрясение головного мозга и множественные ушибы. Мама пострадавшего заявила, что в школе ситуацию хотели замять.

Обложка ©

Life.ru

Владимир Озеров
  • Новости
  • Дети
  • Общество
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar