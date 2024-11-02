Малолетние изверги с шокером избили и заставили школьницу извиняться на коленях из-за парня

В Челябинске произошла ужасная разборка между школьниками, в ходе которой сверстники избили, заплевали и вынудили 12-летнюю девочку извиняться перед ними на коленях из-за мальчика. Об этом сообщает телеграм-канал 74.ru.

«Избили за то, что она приставала к какому-то парню, угрожали электрошокером. Поставили её на колени и избили, а также обхаркали. Угрожали тем, что если она напишет на них заявление, то ей будет хуже, чем на видео», — рассказал источник телеграм-канала.

На омерзительном видео озлобленные дети прижали девочку к забору, встав всей толпой напротив неё. На протяжении всего ролика школьницу бьют ногами по голове, плюют в неё и угрожают, что ей будет ещё хуже, если она сдаст их полиции.

По предварительной информации, все участники конфликта учатся в челябинской школе № 84. Администрация учебного заведения заявила, что находится в курсе ситуации.

Девочка была избита 4 октября, рассказали в ГУ МВД по Челябинской области. Всех угрожавших нашли, ни одному из подростков не было и 16 лет, поэтому полицейские работают с их родителями. Двое несовершеннолетних, которые колотят руками и ногами школьницу на видео, поставлены на учёт в ПДН.