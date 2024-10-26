Пятеро на одного: В Пензе четвероклассники избили 9-летнего сына ветерана боевых действий
СК проверит информацию об избиении девятилетнего школьника в Пензе
В Пензе четвероклассники избили 9-летнего сына ветерана боевых действий. По данному факту начата проверка.
Как сообщает группа в ВКонтакте «Русская община. Пенза», 10 октября пятеро четвероклассников накинулись на 9-летнего мальчика. Его преследовали от школьной раздевалки и напали, когда он покинул стены учебного заведения. В итоге в больнице у ребёнка диагностировали перелом носа, сотрясение головного мозга и множественные ушибы.
После случившегося в школе прошло собрание, на котором присутствовали мама пострадавшего мальчика и родители четвероклассников. По словам пензячки, на неё и сына оказывалось моральное давление.
«Во время собрания администрация школы хотела замять ситуацию, чтобы она не вышла за пределы школы», — заявила женщина.
Мама пострадавшего подала заявление в полицию, а сына перевела в другую школу, чтобы избежать травли со стороны одноклассников и администрации. Сейчас по данному факту следственными органами СК России по Пензенской области проводится проверка.
Ранее ещё один страшный случай произошёл под Ростовом, где толпа подростков избила заступившегося за учительницу школьника. Девятиклассник одной из школ в Волгодонске вступился за пожилую учительницу, которую обзывали непристойными словами. В ответ шестеро одноклассников жестоко избили парня в раздевалке. У подростка сильно пострадал глаз. Утверждается, что директор школы тоже всячески пытается замять инцидент.