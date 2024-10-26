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26 октября, 19:42

Пятеро на одного: В Пензе четвероклассники избили 9-летнего сына ветерана боевых действий

СК проверит информацию об избиении девятилетнего школьника в Пензе

В Пензе четвероклассники избили 9-летнего сына ветерана боевых действий. По данному факту начата проверка.

Как сообщает группа в ВКонтакте «Русская община. Пенза», 10 октября пятеро четвероклассников накинулись на 9-летнего мальчика. Его преследовали от школьной раздевалки и напали, когда он покинул стены учебного заведения. В итоге в больнице у ребёнка диагностировали перелом носа, сотрясение головного мозга и множественные ушибы.

После случившегося в школе прошло собрание, на котором присутствовали мама пострадавшего мальчика и родители четвероклассников. По словам пензячки, на неё и сына оказывалось моральное давление.

«Во время собрания администрация школы хотела замять ситуацию, чтобы она не вышла за пределы школы», — заявила женщина.

Мама пострадавшего подала заявление в полицию, а сына перевела в другую школу, чтобы избежать травли со стороны одноклассников и администрации. Сейчас по данному факту следственными органами СК России по Пензенской области проводится проверка.

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Ранее ещё один страшный случай произошёл под Ростовом, где толпа подростков избила заступившегося за учительницу школьника. Девятиклассник одной из школ в Волгодонске вступился за пожилую учительницу, которую обзывали непристойными словами. В ответ шестеро одноклассников жестоко избили парня в раздевалке. У подростка сильно пострадал глаз. Утверждается, что директор школы тоже всячески пытается замять инцидент.

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Freepik

Алена Пенчугина
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