Пятеро на одного: В Пензе четвероклассники избили 9-летнего сына ветерана боевых действий

В Пензе четвероклассники избили 9-летнего сына ветерана боевых действий. По данному факту начата проверка.

Как сообщает группа в ВКонтакте «Русская община. Пенза», 10 октября пятеро четвероклассников накинулись на 9-летнего мальчика. Его преследовали от школьной раздевалки и напали, когда он покинул стены учебного заведения. В итоге в больнице у ребёнка диагностировали перелом носа, сотрясение головного мозга и множественные ушибы.

После случившегося в школе прошло собрание, на котором присутствовали мама пострадавшего мальчика и родители четвероклассников. По словам пензячки, на неё и сына оказывалось моральное давление.

«Во время собрания администрация школы хотела замять ситуацию, чтобы она не вышла за пределы школы», — заявила женщина.

Мама пострадавшего подала заявление в полицию, а сына перевела в другую школу, чтобы избежать травли со стороны одноклассников и администрации. Сейчас по данному факту следственными органами СК России по Пензенской области проводится проверка.