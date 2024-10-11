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11 октября, 12:09

Россияне собрали пять миллионов рублей для избитого в Угличе школьника

Неравнодушные россияне собрали пять миллионов людей для школьника, которого избила толпа подростков. Об этом сообщает «Газета.ru». Тем временем следствие пытается обжаловать решение об избрании меры пресечения для обидчиков в виде домашнего ареста.

«В конце сентября 2024 года один совершеннолетний и двое несовершеннолетних жителей города Углича, находясь во дворе одного из домов по улице Ярославское шоссе города Углича, в результате возникшей ссоры с 16-летним подростком спровоцировали конфликт, в ходе которого нанесли последнему множественные удары», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Ярославской области.

Телеграм-каналы писали, что подростка подкараулили около квартиры, после чего затащили туда и начали издеваться. Мальчик сумел обратиться за помощью к знакомой. Она позвонила сестре, та приехала с мужем и смогла попасть в квартиру, после чего вызвала медиков и полицейских. Также выяснилось, что подростки украли у пострадавшего мобильный телефон и бытовую технику.

Фигурантам предъявили обвинение по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц, а также о краже, совершённой с незаконным проникновением в жилище. В ведомстве уточнили, что следственные органы СУ СК РФ по региону не согласны с избранной мерой пресечения в виде домашнего ареста. Они пытаются обжаловать это решение.

Под Ростовом толпа подростков избила заступившегося за учительницу школьника
Под Ростовом толпа подростков избила заступившегося за учительницу школьника

Ранее Life.ru сообщал, что в Угличе трое подростков избили 16-летнего парня из-за его бывшей возлюбленной. По данным СМИ, девушка затаила обиду на молодого человека и решила таким образом отомстить. Возбуждено уголовное дело. Один из фигурантов находится под стражей, ещё двоим назначен домашний арест.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ranaraya

Дарья Нарыкова
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