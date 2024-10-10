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10 октября, 14:44

Пихали ёршик в рот: В Угличе трое малолетних отморозков и обидчивая бывшая жестоко избили подростка

В Угличе трое подростков избили 16-летнего парня из-за его бывшей возлюбленной

В Угличе Ярославской области 16-летний парень подвергся жестоким пыткам со стороны трёх подростков. Конфликт случился из-за бывшей девушки пострадавшего. Она затаила обиду на молодого человека и решила таким образом отомстить, передаёт 360.ru.

Не исключено, что подростки находились под воздействием наркотиков. Свои зверства они снимали на видео и выкладывали в открытый доступ. Они также обокрали квартиру пострадавшего — вынесли из неё бытовую технику и телефон.

«Пихали в рот туалетный ёршик, засовывали в диван и начинали прыгать», — рассказал анонимный источник о пытках над парнем.

Известно, что парень в момент нападения подростков находился в квартире один. Его мать умерла, а отец уехал работать на вахту. Среди троих нападавших двое были несовершеннолетними. Один из обвиняемых находится под стражей, ещё двоим назначен домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц, а также кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище».

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Ранее шестеро подростков избили девятиклассника, который заступился за пожилую учительницу. На него напали в раздевалке, в результате драки у парня сильно пострадал глаз. Инцидент произошёл под Ростовом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / kan_chana

Полина Никифорова
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