Семью избитого в Ташкенте русского школьника прессуют из-за гнева Москвы
Мать избитого в Ташкенте русского школьника пожаловалась на давление
Мать школьника, которого в Ташкенте избила учительница во время урока, рассказала о его состоянии после происшествия. Она заявила, что её сын — ранимый и чувствительный ребёнок. Сейчас он находится в сильном эмоциональном потрясении и боится возвращаться в школу.
По словам женщины, педагог пыталась оправдаться, якобы ударила школьника «в воспитательных целях». Однако такое происходит в стенах учебного заведения не впервые.
«Подобные ситуации не первый раз возникают. В том году его завуч за уши таскала, мой муж ходил разбирался. Я писала официальную жалобу на портал президента, перед нами извинились, и я закрыла своё заявление, мол, претензий не имею. В этот раз мне никто из школы не позвонил», — поделилась подробностями с RT мама мальчика.
Женщина рассказала, что сейчас на неё оказывается сильное давление, что якобы её сын получил по заслугам. Семья была вынуждена попросить психолога для ребёнка, поскольку он не хочет ходить на уроки.
Скандальное видео с избиением 12-летнего мальчика в школе №188 Ташкента распространилось в социальных сетях 23 сентября. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова запросила разъяснения у узбекской стороны, подчеркнув недопустимость конфликтов на языковой почве. Также этот случай взяла на контроль уполномоченная по правам ребёнка Узбекистана Сурайё Рахмонова. Директора школы уволили, а учительницу привлекли к ответственности. Суд оштрафовал её на 6,8 млн сум (около 50 тысяч рублей).