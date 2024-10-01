Семью избитого в Ташкенте русского школьника прессуют из-за гнева Москвы

Мать школьника, которого в Ташкенте избила учительница во время урока, рассказала о его состоянии после происшествия. Она заявила, что её сын — ранимый и чувствительный ребёнок. Сейчас он находится в сильном эмоциональном потрясении и боится возвращаться в школу.

По словам женщины, педагог пыталась оправдаться, якобы ударила школьника «в воспитательных целях». Однако такое происходит в стенах учебного заведения не впервые.

«Подобные ситуации не первый раз возникают. В том году его завуч за уши таскала, мой муж ходил разбирался. Я писала официальную жалобу на портал президента, перед нами извинились, и я закрыла своё заявление, мол, претензий не имею. В этот раз мне никто из школы не позвонил», — поделилась подробностями с RT мама мальчика.