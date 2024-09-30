Детский омбудсмен Узбекистана проверит данные об избиениях русскоязычных детей
Данные о систематических избиениях русскоязычных детей, не говорящих по-узбекски, в городе Джизак проверит детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова. Об этом она заявила в беседе с РИА «Новости».
«К нам обращений о таких инцидентах не поступало. Мы проверим, имеется ли подобный факт, после будет представлена информация», — сказала Рахмонова.
Недавно в интернете появилась видеозапись, на которой учительница русского языка из Узбекистана избила ученика прямо на уроке. Женщина пришла в ярость, когда ребёнок попросил её перейти на русский язык. Разъярённый педагог схватила мальчика за ухо, оттащила к доске, начав душить его и бить головой об доску. После этого неадекватная дала ему несколько пощёчин. Российский МИД вскоре призвал Ташкент отреагировать на произошедшее. Вскоре появилась новость, что суд Ташкента выписал дамочке штраф.
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