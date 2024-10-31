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30 октября, 23:18

Житель Кемерова избил сына и выкинул в окно дочь

Житель Кемерова получил срок за истязание сына и причинение вреда дочери

В Кемерове суд вынес приговор мужчине, который систематически истязал восьмилетнего сына и причинил вред младшей дочери, выбросив её из окна. По данным Следственного управления СК России по Кемеровской области, с ноября 2023 года по июль 2024-го отец регулярно избивал мальчика.

Насилие прекратилось лишь после того, как он жестоко избил дочь и выбросил её с первого этажа. Пострадавшая девочка была госпитализирована с травмами средней тяжести. Мужчину задержали и признали виновным в истязании одного ребёнка и причинении вреда здоровью другого. Суд приговорил его к четырём с половиной годам колонии общего режима.

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Ранее Life.ru писал о том, как в Нелидове подросток избил парня и отправил купаться в лужу. Прокуратура Тверской области возбудила уголовное дело по факту происшествия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Julija Sulkovska

Анатолий Цейко
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