Житель Кемерова избил сына и выкинул в окно дочь
Житель Кемерова получил срок за истязание сына и причинение вреда дочери
В Кемерове суд вынес приговор мужчине, который систематически истязал восьмилетнего сына и причинил вред младшей дочери, выбросив её из окна. По данным Следственного управления СК России по Кемеровской области, с ноября 2023 года по июль 2024-го отец регулярно избивал мальчика.
Насилие прекратилось лишь после того, как он жестоко избил дочь и выбросил её с первого этажа. Пострадавшая девочка была госпитализирована с травмами средней тяжести. Мужчину задержали и признали виновным в истязании одного ребёнка и причинении вреда здоровью другого. Суд приговорил его к четырём с половиной годам колонии общего режима.
Ранее Life.ru писал о том, как в Нелидове подросток избил парня и отправил купаться в лужу. Прокуратура Тверской области возбудила уголовное дело по факту происшествия.
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