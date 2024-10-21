19-летний отец отнёс умирать в лес сына, которого его 15-летняя подруга родила в туалете ТЦ

Следователи направили в суд материалы дела 19-летнего парня из Архангельска, оставившего умирать в лесу своего сына, которого родила в туалете торгового центра его 15-летняя подруга. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ в своём телеграм-канале.

Следствие по делу убийства новорождённого. Видео © Telegram / СУ СКР по Архангельской области и НАО

Такой случай просто не мог не вызвать в регионе волны негодования. История случилась в августе 2023 года, когда молодой человек получил от своей подруги известие о том, что несколько секунд назад он стал отцом, и ребёнок уже ждёт его, но не в роддоме, а в туалете торгового центра. После этого новоиспечённый отец пулей примчался к месту назначения.

Парень быстро понял, что воспитанием потомства он пока заниматься не хочет, поэтому в его голове созрел ужасный план. Папаша завернул в одежду новорождённого, после чего вывез его в безлюдное место к лесополосе в районе улицы Энтузиастов, где и оставил его медленно умирать от истощения, жажды и холода.