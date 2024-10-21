19-летний отец отнёс умирать в лес сына, которого его 15-летняя подруга родила в туалете ТЦ
Житель Архангельска отнёс в лес умирать своего сына, которого родила 15-летняя
Отец, убивший новорождённого сына. Фото © Telegram / СУ СКР по Архангельской области и НАО
Следователи направили в суд материалы дела 19-летнего парня из Архангельска, оставившего умирать в лесу своего сына, которого родила в туалете торгового центра его 15-летняя подруга. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ в своём телеграм-канале.
Следствие по делу убийства новорождённого. Видео © Telegram / СУ СКР по Архангельской области и НАО
Такой случай просто не мог не вызвать в регионе волны негодования. История случилась в августе 2023 года, когда молодой человек получил от своей подруги известие о том, что несколько секунд назад он стал отцом, и ребёнок уже ждёт его, но не в роддоме, а в туалете торгового центра. После этого новоиспечённый отец пулей примчался к месту назначения.
Парень быстро понял, что воспитанием потомства он пока заниматься не хочет, поэтому в его голове созрел ужасный план. Папаша завернул в одежду новорождённого, после чего вывез его в безлюдное место к лесополосе в районе улицы Энтузиастов, где и оставил его медленно умирать от истощения, жажды и холода.
Следователи выяснили, что обвиняемый занимался сексом ещё с одной 15-летней девушкой. Вторую ему также удалось уговорить на обмен интимными фото- и видеоматериалами.
Ранее в Турции туристка из России родила ребёнка в туалете аэропорта, после чего оставила его там же и отправилась проходить паспортный контроль. Младенца нашла уборщица. Затем нашли и саму 18-летнюю мать, которая даже не знала о своей беременности. Девушку заключили под стражу.