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Муж похищенной и зверски убитой в Балаково бизнесвумен задержан

Сын убитой в Балаково женщины сообщил о задержании отца после допроса

26 сентября, 07:13
Наталья Сизова. Обложка © VK / Наталья Сизова

Наталья Сизова. Обложка © VK / Наталья Сизова

Полиция задержала после допроса мужа женщины, которую нашли убитой в машине в Балаково Саратовской области. Об этом рассказал сын погибшей Леонид в беседе с РИА «Новости». Алексей Алёшников пробудет в СИЗО 48 часов.

«Он уже давно задержан... Мы с самого начала сотрудничали со следствием, огромное количество (времени) провели на допросах, но и после этого его задержали на 48 часов, сегодня истекает срок», — поделился Леонид.

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Напомним, двое неизвестных в масках похитили Натлью Алёшникову в Балаково Саратовской области. Они увезли её в автомобиле в неизвестном направлении. Позже тело женщины нашли в той же машине с перерезанным горлом. Сам автомобиль был спрятан в лесу. Муж объявил награду в 1 миллион рублей за информацию об убийцах супруги.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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