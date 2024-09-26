Муж похищенной и зверски убитой в Балаково бизнесвумен задержан
Сын убитой в Балаково женщины сообщил о задержании отца после допроса
Наталья Сизова. Обложка © VK / Наталья Сизова
Полиция задержала после допроса мужа женщины, которую нашли убитой в машине в Балаково Саратовской области. Об этом рассказал сын погибшей Леонид в беседе с РИА «Новости». Алексей Алёшников пробудет в СИЗО 48 часов.
«Он уже давно задержан... Мы с самого начала сотрудничали со следствием, огромное количество (времени) провели на допросах, но и после этого его задержали на 48 часов, сегодня истекает срок», — поделился Леонид.
Напомним, двое неизвестных в масках похитили Натлью Алёшникову в Балаково Саратовской области. Они увезли её в автомобиле в неизвестном направлении. Позже тело женщины нашли в той же машине с перерезанным горлом. Сам автомобиль был спрятан в лесу. Муж объявил награду в 1 миллион рублей за информацию об убийцах супруги.