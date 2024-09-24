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24 сентября, 08:20

В Балакове похитили 47-летнюю женщину, её ищут вторые сутки

Наталья Сизова. Обложка © VK / Наталья Сизова

Наталья Сизова. Обложка © VK / Наталья Сизова

Двое неизвестных в масках похитили женщину, насильно запихнув в её же автомобиль в Балакове Саратовской области. 47-летнюю Наталью Сизову ищут вторые сутки.

Автомобиль Натальи, на котором её увезли. Фото © SHOT

Автомобиль Натальи, на котором её увезли. Фото © SHOT

По данным SHOT, поздним вечером 22 сентября накануне своего дня рождения Наталья Сизова шла возле дома на «Бульваре роз». В этот момент на неё налетели двое мужчин и увезли её на Toyota RAV4 в неизвестном направлении. Как утверждают очевидцы, похитители были одеты в тёмную одежду, на лицах маски. Родственники обратились в полицию. По словам знакомых, ничего подозрительного в поведении женщины не замечали.

Известно, что похищенная в 2002 году окончила Саратовскую госсельхозакадемию по специальности аудит. У Натальи есть бизнес, она владеет клининговой компанией. Женщина ведёт активный образ жизни, регулярно выезжает с друзьями на природу, любит кататься на горных лыжах.

Иностранец-педофил похитил двух мальчиков и удерживал их на ферме в Подмосковье
Иностранец-педофил похитил двух мальчиков и удерживал их на ферме в Подмосковье

Недавно в Закарпатье сотрудники местного ТЦК похитили двух батюшек канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Отец Василий из Хустской епархии и отец Степан из Одесской епархии попали в лапы «охотников» и силой были затолканы в микроавтобус. Позже их отпустили и обязали приехать для отметки в военном комиссариате.

Николай Рюмин
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