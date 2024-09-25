Похищенную в Балакове женщину нашли в собственной машине с перерезанным горлом

В Балакове Самарской области нашли тело похищенной ранее 47-летней Натальи Сизовой, пишет SHOT. Неизвестные запихали женщину в её машину и увезли накануне её дня рождения.

По данным телеграм-канала, полицейские рассматривают две версии мотива злоумышленников: похищение машины и любовный треугольник. По предварительным данным, замужняя Наталья могла состоять в близких отношениях с женатым мужчиной. У Натальи остался сын.