Похищенную в Балакове женщину нашли в собственной машине с перерезанным горлом
Наталья Сизова. Обложка © VK / Наталья Сизова
В Балакове Самарской области нашли тело похищенной ранее 47-летней Натальи Сизовой, пишет SHOT. Неизвестные запихали женщину в её машину и увезли накануне её дня рождения.
По данным телеграм-канала, полицейские рассматривают две версии мотива злоумышленников: похищение машины и любовный треугольник. По предварительным данным, замужняя Наталья могла состоять в близких отношениях с женатым мужчиной. У Натальи остался сын.
Ранее Life.ru рассказывал, что двое злоумышленников в масках украли женщину, затолкав её в собственный автомобиль в городе Балаково Саратовской области. По словам знакомых, ничего подозрительного в поведении женщины не замечали.