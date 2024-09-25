Машину с трупом похищенной в Балаково красавицы пытались спрятать в лесополосе
СК опубликовал видео с машиной, в которой убили 47-летнюю женщину из Балаково
Следователи осматривают машину 47-летней Натальи, которую похитили и убили в городе Балаково Саратовской области. Об этом сообщили в местном СК.
Машина похищенной в Балаково. Видео © Telegram / СУ СК России по Саратовской области
«Следственным отделом по городу Балаково регионального следственного управления продолжается расследование уголовного дела по факту убийства женщины, сопряжённого с похищением, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. «а», ч. 2 ст. 126, «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального управления СК России, проводится осмотр места происшествия. Создана следственно-оперативная группа. Полиция проводит розыскные мероприятия, направленные на поиск лиц, причастных к зверскому убийству.
Как рассказывал Life.ru, двое неизвестных в масках похитили женщину в Балаково. Они запихнули её в собственный автомобиль. По словам знакомых, ничего подозрительного в поведении женщины ранее не замечали. Позже её нашли в той же машине с перерезанным горлом. У Натальи остался сын. По предварительным данным, сейчас рассматриваются две основные версии похищения и убийства: угон машины и любовный треугольник.
Telegram / СУ СК России по Саратовской области