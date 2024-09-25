Машину с трупом похищенной в Балаково красавицы пытались спрятать в лесополосе

Как рассказывал Life.ru, двое неизвестных в масках похитили женщину в Балаково. Они запихнули её в собственный автомобиль. По словам знакомых, ничего подозрительного в поведении женщины ранее не замечали. Позже её нашли в той же машине с перерезанным горлом. У Натальи остался сын. По предварительным данным, сейчас рассматриваются две основные версии похищения и убийства: угон машины и любовный треугольник.