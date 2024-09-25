Причиной похищения и зверского убийства женщины в Балаково мог стать любовный треугольник

Более 20 лет колонии грозит тем, кто похитил и убил 47-летнюю Наталью в городе Балаково Саратовской области, пишет SHOT. Возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору» и «Убийство, совершённое организованной группой».