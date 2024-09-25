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25 сентября, 10:42

Причиной похищения и зверского убийства женщины в Балаково мог стать любовный треугольник

СК изучает 2 версии убийства женщины в Балаково – любовный треугольник и угон

Наталья Сизова. Обложка © VK / Наталья Сизова

Наталья Сизова. Обложка © VK / Наталья Сизова

Более 20 лет колонии грозит тем, кто похитил и убил 47-летнюю Наталью в городе Балаково Саратовской области, пишет SHOT. Возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору» и «Убийство, совершённое организованной группой».

По информации телеграм-канала, сейчас рассматриваются две основные версии похищения и убийства: угон машины и любовный треугольник. Предварительно, у замужней Натальи могла быть близкая связь с женатым мужчиной.

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Ранее Life.ru рассказывал, что двое неизвестных в масках похитили женщину, запихнув её в собственный автомобиль в Саратовской области. По словам знакомых, ничего подозрительного в поведении женщины не замечали. Позже её нашли в той же машине с перерезанным горлом. У Натальи остался сын.

Владимир Озеров
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