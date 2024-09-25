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25 сентября, 09:01

Упавший духом муж объявил награду за пропавшую на Бали россиянку

SHOT: Официальные поиски пропавшей на Бали россиянки прекращены

Официальные поиски пропавшей на Бали россиянки Александры Мордовиной прекращены, однако близкие женщины не теряют надежды найти её живой. Как узнал телеграм-канал SHOT, родственники москвички готовы выплатить вознаграждение тем, кто её найдёт.

Пропавшая на Бали россиянка Александра Мордовина. Фото © SHOT

Пропавшая на Бали россиянка Александра Мордовина. Фото © SHOT

Сейчас дизайнера из Москвы разыскивает группа волонтёров, которые осматривают территорию с помощью дронов. Также к поисково-спасательной операции родные Александры привлекли местных охотников, которые хорошо знают окрестности. Им платят по одной тысяче долларов за каждые пять дней поисков, но пока к результатам это не привело.

По словам волонтёров, у Александры есть все шансы на выживание, если она всё-таки заблудилась, а не упала со скал. Дело в том, что в джунглях обитают только обезьяны и кабаны из диких зверей и опасность от животных ей не грозит. Тем временем близкие москвички назначили вознаграждение — 15 млн индонезийских рупий (92 тысячи рублей) тому, кто её найдёт. Экс-супруг пропавшей россиянки её местонахождением не интересуется.

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Напомним, что москвичка Александра Мордовина в одиночку поехала на активный вулкан на Бали в день рождения и пропала. Ринджани — второй по высоте пик в Индонезии высотой 3726 метров. Чтобы на него подняться, нужно, в том числе пройти через джунгли с дикими обезьянами. Без гида восхождения запрещены.

Обложка ©

SHOT

Оксана Попова
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