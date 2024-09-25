Упавший духом муж объявил награду за пропавшую на Бали россиянку

Официальные поиски пропавшей на Бали россиянки Александры Мордовиной прекращены, однако близкие женщины не теряют надежды найти её живой. Как узнал телеграм-канал SHOT, родственники москвички готовы выплатить вознаграждение тем, кто её найдёт.

Пропавшая на Бали россиянка Александра Мордовина. Фото © SHOT

Сейчас дизайнера из Москвы разыскивает группа волонтёров, которые осматривают территорию с помощью дронов. Также к поисково-спасательной операции родные Александры привлекли местных охотников, которые хорошо знают окрестности. Им платят по одной тысяче долларов за каждые пять дней поисков, но пока к результатам это не привело.

По словам волонтёров, у Александры есть все шансы на выживание, если она всё-таки заблудилась, а не упала со скал. Дело в том, что в джунглях обитают только обезьяны и кабаны из диких зверей и опасность от животных ей не грозит. Тем временем близкие москвички назначили вознаграждение — 15 млн индонезийских рупий (92 тысячи рублей) тому, кто её найдёт. Экс-супруг пропавшей россиянки её местонахождением не интересуется.