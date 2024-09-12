«Одна попёрлась»: Life.ru узнал, о чём было последнее сообщение пропавшей на балийском вулкане россиянки

SHOT опубликовал последнее сообщение 44-летней москвички, которая пропала в Индонезии. Дизайнера Александру Мордовину не могут найти уже две недели. В район вулкана Ринджани, куда россиянка ушла в свой день рождения, выдвинулась новая поисковая группа, но надежда найти женщину живой всё меньше.

Последние сообщения москвички, которая пропала на Бали. Видео © Telegram / SHOT

Как узнал телеграм-канал, в своём последнем сообщении Мордовина рассказала, что подъём даётся ей нелегко и она с трудом передвигается из-за тяжёлого рюкзака с палаткой. На тот момент в пути она была уже шесть с половиной часов.

«Я поднимаюсь на вулкан. Сейчас ночь здесь. Одна попёрлась», — рассказала в голосовом сообщении Александра.

В район вулкана Ринджани выдвинулась новая поисковая группа. Фото © Telegram / SHOT

Бывший муж москвички в поисках участия не принимает. Он заявил адвокату Константину Ерохину, что не понимает, почему д олжен помогать «что-то» искать, ведь с мёртвыми он не общается.