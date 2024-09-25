Оставивший «бицевскому маньяку» шрам москвич сядет на 10 лет за убийство матери

Суд приговорил к десяти годам колонии строго режима москвича Вячеслава Федотова, который известен тем, что в 1997 году оставил шрам на лице «битцевского маньяка» Александра Пичушкина. Он будет отбывать наказание за то, что до смерти избил собственную мать, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Вячеслав Федотов в зале суда. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

«Вячеслав Федотов, ранее судимый за причинение телесных повреждений Александру Пичушкину, осуждён к десяти годам лишения свободы за причинение смерти своей матери. <...> Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима», — проинформировали в пресс-службе.

По информации прокуратуры, в августе 2023 года 51-летний Федотов выпивал со своими друзьями в квартире по улице Бирюлёвской. Там же находилась его 76-летняя мать, которая сделала собравшимся замечание, из-за чего сын вытолкал её из комнаты и нанёс несколько ударов. На этом он не успокоился и позже, припомнив ей эту ссору, продолжил избиение, на этот раз убив пенсионерку. В начале сентября Федотов закатал её тело в линолеум, отвёз его на пустырь, отрезал голову и закопал.

Подсудимого обвинили в соответствии со статьёй об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, который повлёк смерть человека. Федотов полностью признал свою вину.