Родственники «лесопаркового маньяка» из Челябинска не верят в его вину

В начале августа вышедший на свободу после 20 лет тюремного заключения Алексей Корочкин, более известный в народе как «лесопарковый маньяк» из Челябинска, заявил о своей невиновности. С тех споры о деталях громкого уголовного дела не утихают. Сам мужчина теперь за деньги раздаёт интервью журналистам и ходит на всякие шоу. Это можно было бы списать на обычное поведение бывшего уголовника, если бы не одно важное обстоятельство.

Некоторые родственники жертв маньяка также не верят, что преступления совершил Корочкин. К примеру, Ильяс Абдуллаев полагает, что его брат Яков был убит другим человеком. Мужчина ещё во время суда заподозрил, что якобы на скамье подсудимых находится не тот.

«Все эти 20 лет, до того, как нашли пистолет, я думал, что это было заказное убийство. Причём думал даже не на конкурентов, а на наших же партнеров по бизнесу. <...> Только когда нашли пистолет, я поверил, что это был маньяк. Но это был не Корочкин. На суде было видно, что он даже барана-то не убивал, не то что человека», — заявил брат убитого.

Аналогичного мнения придерживается и единственный выживший после нападения преступника Артём Легков. Мужчина сейчас находится в колонии, однако позицию сына в интервью Kp.ru озвучила его мать.

«В виновность Корочкина он не верит. Думает, что это был другой человек», — подчеркнула собеседница издания. .