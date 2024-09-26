Награда в 1 млн объявлена за наводку на убийц и похитителей бизнесвумен из Балаково
Муж объявил награду в 1 млн за данные об убийцах предпринимательницы из Балаково
Наталья Сизова. Обложка © VK / Наталья Сизова
Награду в 1 млн рублей объявили за информацию об убийцах и похитителях предпринимательницы из Балаково Саратовской области. Наталью Алёшникову неизвестные запихнули в её же авто Toyota RAV4, вывезли в лес и перерезали горло. На данным момент, по данным SHOT, подозреваемых в деле нет.
Супруг Натальи обещает выплатить деньги за любую наводку на убийц – внешность, имена или местонахождение. На данный момент одна из основных версий, почему её могли убить — это ревность. Наталья могла встречаться с женатым мужчиной. 47-летняя Алешникова была довольно успешной в Балаково, занималась бизнесом, была совладельцем ТСЖ Изумруд. Она каталась на сноуборде, играла в теннис, занималась на пилоне, а также вела бизнес. Женщина была в браке, у неё есть взрослый сын.
Тело жертвы нашли вчера ночью в лесу на окраине города. Погибшая лежала рядом с кросоверром, который убийца прикрыли ветками. Телефон Натальи похитители выбросили недалеко от места похищения. Ранее мы писали, что вечером 22 сентября двое мужчин в масках схватили Алешникову на парковке, насильно посадили в машину и скрылись.
Как рассказывал Life.ru, двое неизвестных в масках похитили женщину в Балаково. Они запихнули её в собственный автомобиль. Как утверждают очевидцы, похитители были одеты в тёмную одежду и их лица было невозможно рассмотреть из-за масок. Позже её нашли в той же машине с перерезанным горлом. Сам автомобиль был спрятан в лесу.