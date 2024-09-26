Награда в 1 млн объявлена за наводку на убийц и похитителей бизнесвумен из Балаково

Награду в 1 млн рублей объявили за информацию об убийцах и похитителях предпринимательницы из Балаково Саратовской области. Наталью Алёшникову неизвестные запихнули в её же авто Toyota RAV4, вывезли в лес и перерезали горло. На данным момент, по данным SHOT, подозреваемых в деле нет.

Супруг Натальи обещает выплатить деньги за любую наводку на убийц – внешность, имена или местонахождение. На данный момент одна из основных версий, почему её могли убить — это ревность. Наталья могла встречаться с женатым мужчиной. 47-летняя Алешникова была довольно успешной в Балаково, занималась бизнесом, была совладельцем ТСЖ Изумруд. Она каталась на сноуборде, играла в теннис, занималась на пилоне, а также вела бизнес. Женщина была в браке, у неё есть взрослый сын.