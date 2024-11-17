Футболист Смолов объявил награду за украденные часы стоимостью ₽8 млн

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов объявил о вознаграждении за любую информацию, которая поможет в розыске украденных у него в Казани дорогущих часов. Он призвал всех, кто что-либо знает о происшествии, сообщить ему информацию.

«Если у вас есть любая полезная информация, пишите в Telegram. За вознаграждение. Полная анонимность гарантирована», — написал Смолов в соцсетях.

Смолов на руках с дочкой в тех самых дорогих часах. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / smolovfedor_10