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17 ноября, 12:13

Футболист Смолов объявил награду за украденные часы стоимостью ₽8 млн

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов объявил о вознаграждении за любую информацию, которая поможет в розыске украденных у него в Казани дорогущих часов. Он призвал всех, кто что-либо знает о происшествии, сообщить ему информацию.

«Если у вас есть любая полезная информация, пишите в Telegram. За вознаграждение. Полная анонимность гарантирована», — написал Смолов в соцсетях.

Смолов на руках с дочкой в тех самых дорогих часах. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / smolovfedor_10

Смолов на руках с дочкой в тех самых дорогих часах. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / smolovfedor_10

Напомним, о пропаже часов Смолова стоимостью около восьми миллионов рублей из шкафчика в раздевалке во время гостевого матча с «Рубином» стало известно 14 ноября. Предварительно, речь идёт о платиновых Royal Oak от Audemars Piguet из лимитированной серии.

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Сайт ФК «Краснодар»

Наталья Демьянова
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